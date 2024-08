Dopo la moglie anche il marito ecco il primo concorrente del cast del Grande Fratello 2024

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l’inizio della nuova edizione delormai alle porte, l’attesa per scoprire i nomi dei concorrenti è alle stelle. Mentre Alfonso Signorini e le pagine ufficiali del programma mantengono il silenzio, un’indiscrezione ha già iniziato a far battere i cuori dei fan: ilvip in gara sarebbe stato rivelato. A svelare l’identità di uno dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia è stato Riccardo Signoretti attraverso Nuovo Tv. Questo nome era già stato ventilato in varie liste di possibili partecipanti, ma ora sembra che ci sia una conferma quasi certa. Settembre si avvicina, e con esso la possibilità di vedere uno dei volti più amati della televisione italiana varcare la mitica porta rossa.