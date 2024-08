Correggio con l' auto nel fossato vicino al vigneto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Reggio Emilia), 21 agosto 2024 - Si è recato inper controllare la situazione al, nelle campagne di Mandrio di, nella zona di via Mercanti quando, improvvisamente si è ritrovato bloccato nellaterale, in parte pieno d’acqua per l’irrigazione. E’ accaduto nella tarda mattinata a un pensionato di 76 anni, poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. L’non risulta essere rimasta danneggiata da urti violenti. Per questo non si esclude un possibile malore alla base dell’incidente. Sono in corso le indagini della polizia locale della Pianura Reggiana per poter fare piena luce su quanto accaduto. Sul posto, nella campagna correggese, sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale, l’infermieristica dell’ospedale San Sebastiano e l’medica di Reggio.