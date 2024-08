Conclusi lavori da sei milioni di euro per la sostituzione di un ponte della linea ferroviaria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) RIGNANO SULL’ARNO – Trasporto ferroviario verso la regolarizzazione fra Firenze e Roma. Si sonoil 19 agosto, come da programma, iavviati lunedì 5 agosto da ReteItaliana per ladelmetallico, il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nel comune di Rignano sull’Arno. I treni hanno ricominciato a ripercorrere latra Pontassieve e Figline Valdarno sullaconvenzionale Firenze – Roma. Fino al 25 agosto, però, è previsto un aumento dei tempi di viaggio di 10 minuti, già calcolato e visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie, per il consolidamento dell’opera e la conseguente riduzione dei limiti di velocità. Da lunedì 26 agosto i treni percorreranno nuovamente l’interaa piena velocità.