Cittadinanza | Sorte Fi ' ius scholae proposta buon senso ad essere diviso è campo largo'

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - “Forza Italia è la componente moderata, liberale, popolare della maggioranza, distinta dalla destra sovranista. E legittimamente e con orgoglio portiamo avanti le nostre idee. La riforma della legge sulla, è vero, non fa parte del programma di governo, e il Paese, in questo momento, ha altre priorità. Dicono che il centrodestra su questo sia. Ma che dire allora del '', che ha ben cinque proposte diverse?”. Lo scrive Alessandro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, in un post sui suoi profili social. “La nostra-prosegue- non ha nulla a che vedere con quella di Conte, che vuole concedere ladopo soli 5 anni di scuola, né tantomeno con quella del Pd, che resta ancorata allo ius soli.