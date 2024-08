Biasin | Chiesa-Inter? Escludo ora! Una punta a gennaio il nome

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)rinvia già il discorso mercato per l’, non credendo particolarmente all’arrivo di un nuovo attaccante da qui al 30 agosto. Compreso, per il quale la Juventus sta cercando un acquirente immediato. Il giornalista ne ha parlato nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva. REPARTO DA COMPLETARE – L’ha la necessità di sistemare qualcosa in attacco in questi ultimi nove giorni di mercato, con Federicopiù discusso e da molti auspicato. Ma Fabrizionon ritiene che ci sarà un innesto nel reparto offensivo entro il 30 agosto: «Io non credo che cambieranno di molto le cose, perché non penso che ci sia la possibilità di vedere partire Marko Arnautovic. Joaquin Correa sì, magari negli ultimi giorni. Arnautovic è stato abbastanza chiaro, ha detto che vuole restare fino alla scadenza naturale del contratto.