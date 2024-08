Alice Campello avvistata in lacrime dopo la rottura con Alvaro Morata | È scoppiata a piangere in mezzo alla strada il retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Continuano ad emergere nuovisulla separazione tanto discussa e chiacchierata tral’annuncio a sorpresa di entrambi, diversi sono stati i rumor che vedevano lui già impegnato con una donna misteriosa, ma anche chi ha assicurato che i motivi riguarderebbero soltanto dissapori coniugali difficili da superare (come dichiarato dgiornalista Isabel Ràbago). Ad aggiungere altri dettagli adesso anche la giornalista Alexia Rivas, considerata molto vicina all’entourage di. Secondo i suoi racconti, tra i due non ci sarebbero possibilità di riavvicinamento:non vuole tornare con, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione.