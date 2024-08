Addio a Renato Ninfole aveva 85 anni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLutto nel mondo dell’impresa a Taranto. Ieri, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare all’età di 85, mitico capitano d’impresa della celebre torrefazione tarantina.ha, infatti, guidato per tantila storica azienda di caffè che dal cuore della città vecchia, a partire dal 1921 è riuscita ad evolversi, rappresentando, di fatto, uno dei simboli produttivi della città dei due mari. Era tenace, e come esponente della seconda generazione deiguidato a cavallo tra gli‘80 e ‘90 il nuovo corso dell’impresa famigliare, traghettando l’opera artigianale in un vero e proprio colosso agro-industriale di qualità.