Villa Il Ventaglio Laghetto alberi e prato Il polmone verde progettato da Poggi

(Di martedì 20 agosto 2024)Ilè un luogo di altissimo interesse storico artistico e undi Firenze che per tanti anni è stato accessibile nella sola parte esterna e in minima parte. Grazie a un importante contributo della Fondazione CR Firenze a partire dal 2018, sono stati interamente restituiti alla comunità cinque ettari del grande parco che porta la firma come progettista addirittura di Giuseppe: l’architetto di piazzale Michelangelo realizzò nel giardino di via Aldini, nella zona panoramica del quartiere 2, un paradisodi grande impatto scenografico, precursore e forse modello di quello che sarebbe stato il suo viale dei Colli.