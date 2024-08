Sharon Verzeni tra ipotesi di balordi e donne killer il dubbio della Bruzzone | perché uscire sola in segreto? La risposta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Quattro coltellate, inferte alle spalle, in un notte d’estate come tante. In una passeggiata come tante? Quel che è certo è che era tardi, buio, caldo: e che nella via del delitto compaiono a sorpresa – dalle telecamere in strada – vari soggetti presenti sulla scena del crimine in quei tragici momenti. Ma chi ha ucciso? E soprattutto, quale sarebbe il movente dietro questo inspiegabile omicidio? Gli inquirenti indagano a 360 gradi, raccolgono dati e testimonianze. Repertano indizi. Proseguono con le analisi sul dna di residenti e passanti: a tappeto. Ma niente, l’assassiniotranquilla baristaBergamasca, con pochi grilli per la testa, conoscenze tutt’altro che sospette e il sogno del matrimonio in vista, resta un mistero.