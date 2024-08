Saracino | domani Click Giostra Day da sabato vendita libera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 –bigliettidel, scatta, mercoledì 21 agosto, alle ore 15.00, il “DAY”, che permetterà di prenotare on line la possibilità di acquisto dei biglietti e ritiro degli stessi presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori dellain piazza Libertà, 1 nella giornata di venerdì 23 agosto. Da24 agosto, invece, partirà lain biglietteria sia per ladeldi domenica 1 settembre ore 17.00, sia per la Prova Generale di venerdì 30 agosto ore 21.30. Da lunedì 26 agosto aperta anche laon line per i soli posti in piedi per ladele per tutti i settori per la Prova Generale. IMPORTANTE PER CHI USUFRUISCE DELDAY: non saranno ammesse deleghe per l’acquisto dei biglietti.