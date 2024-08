Sanremo 2025 le novità targate Carlo Conti su Nuove Proposte e serata cover

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024) È l’inizio di una nuova era. Per la 75esima edizione del Festival di, il nuovo conduttore e direttore artisticoha in serbo alcune. Tornato al timone dopo tre edizioni (2015, 2016 e 2017),ha apportato qualche modifica al regolamento del Festival della Canzone Italiana di, in onda dall’11 al 15 febbraiosu Rai 1. GUARDA LE FOTO 11 momenti indimenticabili di: beauty look sconvolgenti che hanno fatto la storia Cosa cambia a: 24 Campioni e 4Innanzitutto il ritorno delle: saranno 4 gli artisti in gara per contendersi il titolo. Si esibiranno in due gruppi nella seconda e terza(mercoledì e giovedì).