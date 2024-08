Modi diversi di usare il vecchio smartphone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 20 agosto 2024) La tecnologia si evolve rapidamente ed anche se i produttori di dispositivi tecnologici rilasciano novità lentamente e senza esagerare troppo, dopo un paio d'anni un dispositivo elettronico di qualsiasi tipo è quasi già. Se però abbiamo comprato un nuovo telefono migliore di quello attuale, prima di vendere o mettere in un cassetto lo, si può pensare a come utilizzarlo inalternativi che non siano quello del telefono o dei messaggi. Vediamo insieme come utilizzare un, così da riciclarlo ed evitare di abbandonarlo nel cassetto, adattandolo per un nuovo scopo. 1) Telecamera di sorveglianza Se si vuol tenere sorvegliata una stanza con un sistema fai da te, si può collegare loalla rete wifi ed utilizzare un app che lo trasformi in una telecamera.