Mario Rui svolta sul futuro | cosa sta succedendo col Napoli

(Di martedì 20 agosto 2024)suldiRui: svelatostacol, ci sono grandissime novità su di lui. Ilcontinua a palesare più di qualche difficoltà sul mercato in uscita. Il club azzurro ha infatti ancora diversi giocatori fuori dal progetto da piazzare sul mercato, lasciando così ad Antonio Conte una rosa assolutamente incompleta per l’inizio del campionato. La sconfitta degli azzurri per 3-0 contro il Verona obbliga un’accelerata al riguardo perchè i nuovi innesti sono assolutamente necessari. Il ds Manna dovrà così lavorare duramente per piazzare tutti quei calciatori in attesa di squadra. Uno di questi èRui: il suo agente,Giuffredi, già nelle scorse settimane aveva annunciato l’intenzione di lasciare ilper spostarsi all’estero.