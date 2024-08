Lucumì e Urbanski in gruppo il Bologna in appresione per Cambiaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Ricomincia la preparazione deldi Vincenzo Italiano in vista della seconda giornata del campionato di Serie A 2024/2025 che vedrà i rossoblù di scena domenica 25 alle 20.45 al Maradona contro il Napoli. Alla ripresa degli allenamenti si è rivisto in campo con ilJhon, che ha ricominciato a lavorare con la squadra dopo il periodo di attività differenziate post infortunio patito in Copa America con la Colombia. Una buona notizia per il tecnico di Karlsruhe che non ha ancora ricevuto dal calciomercato un ulteriore rinforzo per il pacchetto arretrato ma che potrà ora contare sul centrale sudamericano, pienamente ristabilito.