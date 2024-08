LIVE Sinner-Tiafoe 2-1 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro si salva subito da 15-40

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Vincente inside in di. 40-30 Non risponde, cercando di essere aggressivo di drittosulla seconda. 30-30 Ace (2°). 15-30 Impreciso con il dritto il pusterese. 0-30 Favoloso rovescio lungolinea dia segno! 0-15 Solido passante disull’attacco non deciso di rovescio dell’USA. 2-1 A zero anche il pusterese. 40-0 Non risponde di rovescio. 30-0 Ace (1°)! 15-0 Prima vincente. 1-1 A zero. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Lungo il dritto in palleggio di. 15-0 Ace (1°) di. 1-0 Servizio e dritto! Da 15-40! A-40 Chiude a rete dopo l’attacco di dritto! 40-40 Prima al corpo!!! 30-40 Prima vincente!! 15-40 Scappa il rovescio a. Palle break, due. 15-30 Errore di rovescio delsu un cambio di ritmo di