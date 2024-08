Kvaratskhelia sta per diventare padre | permesso speciale del club per raggiungere la moglie a Tbilisi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024) L’esterno offensivo del Napoli Khvichaottiene undalper volare in Georgia e stare vicino alla. Khvicha, esterno offensivo del Napoli, ha ottenuto undalpartenopeo per stare vicino alla, Nitsa Tavadze, che sta per dare alla luce il loro primo figlio. La giovane coppia ha scelto, capitale della Georgia, come luogo per il parto, e il calciatore georgiano si è concesso una pausa per assistere a questo momentodella sua vita. Il giocatore, reduce da un breve infortunio che gli ha impedito di terminare la partita contro l’Hellas Verona, aveva mostrato segni di affaticamento muscolare e giramenti di testa durante la gara. Per precauzione, i medici del Napoli hanno deciso di sostituirlo.