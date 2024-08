Juve esordio show di Mbangula Motta | Ha meritato di giocare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Torino, 20 agosto 2024 – Metti unin Serie A con gol e al primo tiro. Samuelavrà sobbalzato dalla sedia quando Thiagoha annunciato le formazioni con lui titolare, nella nuovache mira a vincere trofei. Niente Douglas Luiz, dentro il ragazzino. La prima ‘ta’ della stagione è arrivata subito. Il sesto senso di Thiago, che aveva già ampiamente dimostrato al Bologna, ha fatto subito centro: gol al primo tiro, proprio diche ha aperto il tre a zero sul Como di Fabregas. Mercato ancora da completare, qualche giocatore ai margini? Non c’è problema, dentro i giovani, come il ragazzino classe 2004 che laha prelevato tempo fa dall’Anderlecht. Quattro anni fa i dirigenti bianconeri lo portano a Torino, aggregandolo inizialmente in Under 17, poi in Under 19 e infine nella Next Gen.