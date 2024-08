Genshin Impact annunciata la versione Xbox Series X|S con trailer e data d’uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024)è in arrivo suXS, con miHoYo YingTie Technology che ha colto la preziosa occasione rappresentata dall’Opening Night Live 2024 per rivelare che il gioco verrà rilasciato sulle console di Microsoft dalla giornata del 20 Novembre 2024. Come scopriamo alla pagina ufficiale del gioco sull’Store,è un gioco di ruolo d’avventura open-world. Grazie a questo gioco tutti i fan è possibile partire per un viaggio attraverso un mondo fantasy chiamato Teyvat. In questo vasto mondo è possibile esplorare nello specifico ben sette nazioni, incontrando inoltre un cast eterogeneo di personaggi contraddistinto da personalità ed abilità uniche, così da combattere potenti nemici e liberare il mondo dalle forze malvagie.