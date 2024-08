Firenze patente scaduta guida con quella del fratello gemello Multato dopo un incidente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Ha cercato di evitare un controllo della polizia municipale ama è stato fermato eper oltre 2.800 euro. Il trentenne straniero, alladi una suv ora sotto sequestro, era senza assicurazione e con ladel. L’episodio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è avvenuto ieri mattina. Il giallo del suv senza assicurazione e quel documento con lo stesso cognome A fermarlo alcune pattuglie del reparto della municipale di Rifredi impegnata in un posto di controllo in via Forlanini che aveva intimato al mezzo di fermarsi. L’uomo inizialmente ha rallentato accostandosi, poi improvvisamente ha accelerato e, procedendo a zig-zag, si è diretto verso viale Guidoni.