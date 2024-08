Eravamo tre amici in montagna Le 200 uscite del gruppo P R G

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Escursione numero 200 al Rifugio Gherardi in Val Taleggio per quello che, da molti, è ilP.R.G.. Nessuna attinenza con temi urbanistici: qui si pensa soltanto allae alle scampagnate. E il nome deriva dai nomi dei tre ragazzi che hanno iniziato a dare vita a queste passeggiate, che ogni volta riuniscono decine di partecipanti: Paolo Mauri, Raul Lecchi e Giorgio Bianchi. "Si tratta di un lungo percorso iniziato 19 anni fa - racconta Bianchi - e mai avremmo pensato di arrivare fino a questo punto. Abbiamo iniziato quasi per caso, con la volontà di fare un’escursione in tre, poi poco per volta si sono aggiunte altre persone. Negli anni tanti volti nuovi, qualcuno magari non lo si vede più, ma la caratteristica di fondo è rimasta invariata: ci si trova per il piacere di stare insieme in mezzo alla natura". In 19 anni ilP.R.G. è andato un po’ dappertutto.