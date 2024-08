Con la Vespa anni ‘80 fino in Irlanda per vedere gli Ac Dc | l’impresa in solitaria di Alessandra Bitetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Pavia, 20 agosto 2024 – Gira ine racconta i suoi viaggi sui social, ma così lontano non era mai andata. Questa volta, content creator di 32, con la sua “CiucciaNebbia“ come ha battezzato la125px80, si è superata: è partita da Pavia il 10 agosto per raggiungere inl’. “La mia primarisale a quando avevo 14– ha raccontato–, adesso ne ho una bianca come la nebbia. Ho scelto di andare inperché ho bisogno di perdermi per ritrovarmi e poi amo l’inverno e la pioggia”. Viaggio tormentato Con lacarica di borsoni impermeabili, casco e giubbotto con tutti gli stemmi delle località visitate,o “la lunga“ come si chiama sui social per via della sua altezza, è partita alle 5, macinando chilometri su chilometri.