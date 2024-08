Chiesa Inter o Barcellona? Anche una terza via dopo la Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Chevada via dallaè chiaramente noto da tempo, ossia da quando Thiago Motta l’ha pubblicamente escluso (e poi lasciato fuori dai convocati).l’è emersoil, ma c’è un terzo club possibile: lo indica Sugoni a Sky Sport 24. DOVE VA? – Ultimi dieci giorni di mercato e uno dei tanti giocatori da piazzare è Federico. Come noto, se lanon dovesse riuscire a cederlo entro il 30 agosto da gennaio potrà firmare con chiunque a parametro zero per la prossima stagione.l’si è parlato del, con la voce delle ultime ore dalla Spagna, ma i catalani va ricordato come abbiano grossi problemi a livello economico. Per questo bisogna tenere ogni possibilità aperta perquelle più particolari.