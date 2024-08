Calciomercato Parma trattativa in corso con la Sampdoria | mossa a sorpresa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilè arrivato nella fase finale e le dirigenze sono in contatto per puntellare gli organici. Una squadra alla ricerca di rinforzi è il, squadra del campionato di Serie A protagonista di un esordio positivo contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ ilsta lavorando aper l’arrivo di Giovanni Leoni, calciatore della. Si tratta di un difensore classe 2006 di grande prospettiva e già nel mirino dei club più importanti in Serie A. I dettagli sullaSecondo le ultime notizie sono ini contatti per un trasferimento immediato in Emilia con la prospettiva di giocare subito in massima categoria. L’identikit ideale è quello di Giovanni Leoni. L'articoloincon laCalcioWeb.