Calciomercato Cremonese colpo in attacco | ufficiale Marco Nasti

(Di martedì 20 agosto 2024) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità:è un calciatore della. La notizia è stata confermata ufficialmente dal club attraverso un comunicato. “U.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Milan le prestazioni sportive del calciatore. L’attaccante sarà legato allafino al 30 giugno 2028. Benvenuto in grigiorosso,!”, si legge sul sito. Chi èNato a Pavia il 17 settembre 2003, il neo attaccante grigiorosso cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan per poi passare in prestito al Cosenza, in Serie B. Alla prima stagione tra i professionisti mette a segno 5 gol in 27 presenze, inclusa la rete della vittoria nella sfida d’andata dei playout (poi vinti) contro il Brescia.