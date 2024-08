Yugioh Infinite Forbidden tutti i nuovi archetipi e le strategie migliori!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Infinito Proibito () è l’ultimo set dimesso in commercio appena poche settimane fa. Eppure, nonostante sia così giovane, ha già influenzato pesantemente la scena competitiva principalmente per via di un archetipo speciale, potentissimo e adattabile a qualunque mazzo: i Fiendsmith. Tuttavia, sono molti iintrodotte con l’espansione, senza nemmeno scomodare quelle che hanno ricevuto semplici upgrade come Mementolan o Madolche, o ancora come i Centurion. Tantissimideck sono insomma possibili con le nuove carte di L’Infinito Proibito, con i quali sforzandosi un po’ è possibile ottenere ottimi risultati anche contro i deck Top Tier più performanti.