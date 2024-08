Una reazione così mi fa ben sperare Inzaghi è il lato migliore del pareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) di Michele Bufalino Un giorno per ricaricare le batterie e riflettere sui temi di una partita che ha avuto molto da dire. Il tecnico dei nerazzurri Pipposta proseguendo il suo lavoro di ricostruzione del gruppo squadra, non solo dal punto di vista del gioco, ma anche mentale. "Siamo partiti un po’ contratti e non eravamo la solita squadra. Non mi è piaciuto il primo tempo, ma quando si va sotto di due gol e si pareggia bisogna accontentarsi", ha dichiarato l’allenatore. Il Pisa infatti non ha brilinizialmente, andando sotto di due gol. Tanta foga agonistica, ma pochi fronzoli tattici, con alcune disattenzioni che sono risultate fatali inizialmente, date le due reti subite a difesa schierata. Il tecnico però si prende quanto di buono la squadra è riuscita a fare, recuperando due reti e dando un segnale importante.