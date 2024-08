Trentino Alto Adige riscoprire il ritmo lento con Orme – il Festival dei sentieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Siamo in quel periodo dell’anno in cui le vacanze non sono ancora finite (quantomeno quelle della maggior parte degli italiani), ma già in tanti si insinua una sorta di piccola tristezza; quella che io ho sempre chiamato la tristezza da 90esimo minuto. Quando ero bambino e sentivo la sigla dello storico programma condotto da Paolo Valenti, per me era una sorta di campanello di pre allarme; la domenica è quasi finita, domani si torna a scuola, quindi goditi al massimo questi momenti. Godersi al massimo quei momenti, però, non necessariamente voleva dire farsi prendere da una sorta di “fame compulsiva”, fare quante più cose possibili nel minor tempo possibile, ma anzi spesso godere con gioia deldella vacanza e del riposo.