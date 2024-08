Tragico incidente a Roma | morta la stella di Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unstradale contro un camion nelle prime luci del mattino, hanno tentato di soccorerla ma non c’è stato nulla da fare Unevento ha scosso la capitale e il mondo dello spettacolo. E’ rimasta vittima di un gravee ha perso la vita una delle ragazze che faceva parte della famosa trasmissione “Non è la Rai”. E’una delle stelline di Non è La Rai, qui durante uno dei tanti show in diretta (screenshot Cityrumors.it)Un volto conosciuto, soprattutto all’epoca e tra i giovanissimi. Lavorava insieme ad Ambra e Claudia Gerini. Tra i teenager degli anni novanta era una delle ragazze che meno appariva, ma era molto nota. Non è la Rai era una una trasmissione simbolo degli anni novanta, al suo fianco c’erano non solo Ambra, ma anche Miriana Trevisan, Antonella Mosetti, la Gerini e tante altre ragazze che per la prima volta si affacciavano in tv.