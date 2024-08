Schianto in moto a Mornico lutto a Treviglio per la morte del 59enne Enea Perego

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024). Si terranno martedì 20 agosto alle 11, nella chiesa di San Pietro ai funerali di, ilmorto sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale sulla Sp 98 Calciana aal Serio.è il quattordicesimociclista a perdere la vita da inizio anno. Mancavano pochi minuti alle 14 quando il, pensionato di, stava viaggiando sulla provinciale in direzione Palosco in sella alla sua Ducati V45, unadi grossa cilindrata. In contemporanea, una Mercedes Gla con a bordo una famiglia di Bonate Sotto stava uscendo dalla perpendicolare via Verdi, dove ha sede una pensione per cavalli. Secondo i rilievi della Polizia stradale di Bergamo,non sarebbe riuscito a evitare l’impatto finendo prima contro la parte anteriore della Mercedes e poi contro il guardrail.