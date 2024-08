Roma incidente su via Trionfale | scontro auto-camion Ama morta una donna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Questa mattina, all’alba, la Sala Operativa del Comando diha inviato, in via10156, la Squadra VF 8/A per un gravestradale, dove unavettura si scontrava con undell’Ama. All’arrivo sul posto il personale interveniva per soccorrere i due occupanti all’interno dell’coinvolta, la conducente di 47 anni purtroppo risultava deceduta mentre il passeggero veniva consegnato al 118 in gravissime condizioni per il trasporto presso l’ospedale. Sul posto oltre al 118 le forze dell’ordine per i rilievi del caso. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.