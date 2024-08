Quali sono i benefici di camminare in montagna?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024)in, meglio se in salita, è un’attività che genera immensisu mente e corpo. Un passo dopo l’altro, i muscoli acquistano tonicità, la pressione sanguigna si abbassa e il cuore si rafforza. Tra i, permette di bruciare più calorie. Infattisu una superficie inclinata richiede più energie e ha un costo metabolico più importante rispetto alla superficie piana. Migliora il tono muscolare perché lo sforzo è maggiore, anche l’allenamento sui muscoli sarà più intenso. Non a caso, se allenati in modo costante, i muscoli posteriori migliorano la postura e riducono il rischio di fratture. Per saperne di più, vi consigliamo di guardare il video realizzato da Amica.