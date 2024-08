Passaro-Ritschard oggi in tv | orario canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Francescoaffronterà Alexandernel primo turno delledegli US. Dopo una gran primavera che lo aveva riportato nuovamente a ridosso dei top-100, l’estate non è stata delle migliori per il tennista azzurro, condizionato da alcun problemi fisici e reduce da quattro sconfitte consecutive. A Cary, nel torneo di preparazione all’ultimo Slam stagionale, ha offerto una buona prestazione, impegnando per tre set Aslan Karatsev. Nello stesso torneo sconfitta al debutto anche per il suo avversario odierno, ovvero lo svizzeroche ultimamente ha però vinto il ricco torneo challenger di Salisburgo. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 19 agosto, come 4°match dalle 17:00 italiane.