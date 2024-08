Palacios-Inter strada spianata! Dirigenza fiduciosa – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tomasdovrebbe essere il nuovo difensore che completerà il reparto nerazzurro in questa sessione di mercato. L’, il riassunto da Luca Marchetti su Sky Sport. PASSI AVANTI – Tomasè il nome caldo degli ultimi giorni di mercato dalle parti di Viale della Liberazione. Luca Marchetti dà aggiornamenti sulla trattativa: «Talleres e Independiente, che detengono il 50% del cartellino, hanno trovato l’accordo e questo sarà propedeutico per la cessione del giocatore in Italia. In Argentina c’era la necessità di chiarire una questione burocratica relativa alla proprietà del cartellino del calciatore. I due club lo hanno fatto quest’oggi e ciò era fondamentale per iniziare lelocuzioni con le società europee che lo stavano cercando. L’di portarlo a casa, ci sono ovviamente delle alternative come Faye del Barcellona.