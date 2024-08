I Cesaroni ci sarà anche Elena Sofia Ricci nel cast della settima stagione? Lei rompe il silenzio e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Come anticipato nei mesi scorsi, lade Isi farà. La popolare serie tv trasmessa da Canale 5 tornerà sugli schermi dopo dieci anni. Il protagonista, Claudio Amendola (Giulionella serie) ha svelato che le riprese cominceranno il prossimo novembre e i nuovi episodi saranno disponibili nel 2025. L’attore, che a Verissimo era sembrato euforico all’idea di girare nuovamente la serie tv, farà sicuramente parte del. Diversamente Alessandra Mastronardi ha assicurato che non tornerà a vestire i panni di Eva Cudicini: “Non prenderei parte ad un eventuale ritorno de I. I cicli si chiudono. Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno più indietro. Non ero più io, volevo alzare l’asticella“.