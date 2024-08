Furti a Roma i geroglifici e gli schemi condivisi tra i ladri per mettere a segno i colpi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) La preoccupazione per inelle abitazioni cresce giorno dopo giorno. Acome a Treviso e Napoli, l’allarme è alto. Nuovi metodi e segnali strani spuntano ovunque. I cittadini notano e segnalano, quando se ne accorgono, qualcosa di sospetto: sassi vicino ai cancelli, incisioni misteriose sui muri, e strani simboli sui citofoni.Leggi anche: Attenzione alla truffa telefonica: sono a rischio tutti i dati sensibili Inon agiscono più d’istinto, ma pianificano con cura ogni colpo. Studiano le abitudini delle famiglie, controllano la presenza di cani, sistemi di allarme, e la distanza dalla caserma dei carabinieri. Sanno quando la casa è vuota e, per evitare rischi, lasciano segnali che indicano il momento migliore per entrare in azione.