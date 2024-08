Emma Marrone nel mirino di Morgan e ora spunta anche Arisa | cosa è successo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 agosto 2024) A finire neldi, dopo Maria De Filippi,: masta succedendo? Nel caos generaleil nome di! Come sappiamo, di recente, Marco Castoldi – in arte– è stato chiacchieratissimo dal grande pubblico: il motivo? I tremendi fatti che lo hanno coinvolto circa la relazione con la sua ex fidanzata Angelica Schiatti, vittima di stalking proprio da parte del cantante. Dell’inchiesta si è occupata Selvaggia Lucarelli, che ha messo in luce il comportamento ossessivo e pericoloso dell’ex frontman dei Bluvertigo. Mac’entrain tutto questo? Dopo l’emergere delle inquietanti notizie riguardanti, la cantante salentina aveva citato Calcutta, attuale fidanzato di Angelica Schiatti.