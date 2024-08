È morto Giorgio Poidomani addio al primo ad del Fatto Quotidiano | aveva 90 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024). Ilamministatore delegato del, già al vertice de L’Unità, ci ha lasciato nella giornata di oggi:90. I funerali si terranno mercoledì 21 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Manager di alto livello nelle principali aziende del Paese, tra la fine degli’60 e i primi’70lavorato in Francia. Poi era andato alla Sir e negli’80 era stato chiamato alla guida della Sogene, società immobiliare del Vaticano, proprietaria di asset come l’hotel Watergate a Washington e la metropolitana di Città del Messico. Nei primiDuemila,era diventato l’amministratore delegato de L’Unità, diretta prima da Furio Colombo e poi da Antonio Padellaro.