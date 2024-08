Covid l’incubo rialza la testa Aumentano contagi e ricoveri | Ma molto spesso non dà sintomi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sembrava ormai solo un traumatico ricordo del passato. E invece rieccolo. Il, nella sua ultima variante, torna a circolare facendo crescere. Certo, non siamo ai numeri del culmine della pandemia, ormai fortunatamente confinati nella dimensione del ricordo. Ma l’incremento inizia a essere sensibile. Per rendersene conto, basta guardare l’andamento deidi pazienti con. Nell’intero mese di luglio sono stati quattordici. Per quanto riguarda invece agosto, nella sola prima decade siamo già a quota nove. Un trend notevolmente in crescita. Spostando lo sguardo indietro ai mesi successivi, troviamo dati nel complesso più bassi, con la sola eccezione di gennaio. A giugno isono stati cinque, a maggio invece solo uno. In aprile furono due, a marzo altri cinque, undici a febbraio e sedici a gennaio.