ATP Cincinnati 2024 Frances Tiafoe annulla due match point ad Holger Rune ed approda in finale contro Jannik Sinner

(Di lunedì 19 agosto 2024) Saràa sfidarenell’ultimo atto delOpendi tennis: nella semivintail danese, lo statunitenseduee poi si impone in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-6 (4) in due ore ed undici minuti di gioco. Nel primo set si segue l’andamento dei servizi, anche se col passare dei turni la battuta diinizia a scricchiolare: lo statunitense nel quinto game si fa trascinare ai vantaggi, nel settimo devere una palla break, ma è nel nono che deve capitolare, facendosi rimontare dal 30-15.va a servire per il set sul 5-4, cede il primo 15, ma poi inanella 4 punti e chiude sul 6-4 in 42 minuti. Nella seconda partita lo spartito cambia, dato che nel secondo gioco èa farsi rimontare dal 40-0, cedendo la battuta ai vantaggi.