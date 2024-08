Rischio allagamenti | Quel fosso è da ripulire Ancora nessuna risposta dalla Città Metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Continua il calvario della famiglia Alessandrini di Fontanelice che si ritrova con quindici centimetri d’acqua e melma nella proprietà ogni volta che piove forte. E dopo l’appello dei residenti di qualche settimana fa allaper pulireche corre a lato della provinciale Montanara, dall’incrocio con via Torre fino al Ponte di Gaggio per un tratto di circa 200 metri, la situazione non è cambiata. Anzi. Un incubo che si ripete ogni volta che un temporale estivo scarica tutta la sua forza sul paese della vallata del Santerno. Il problema? La mancata manutenzione del fossato ormai a livello della strada tra detriti, arbusti e quant’altro. Una sorta di lungo tappo che, in concomitanza di abbondanti precipitazioni, blocca il defluire dell’acqua con tanto di inondazione di fango nelle pertinenze della malcapitata famiglia.