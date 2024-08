Pigiama party da record Tra luci favole e stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Disneyland per una sera è volata a Pontremoli atterrando negli Orti della Città, dietro il Palazzo Comunale, per creare sogni e divertimento alla terza edizione del. In fremente attesa tanti bambini provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare ad un evento che orami è tra i clou dell’estate. Il progetto artistico multimediale è targato Annalisa Clerici, assessore all’Istruzione, assistita da uno staff che ha costruito una macchina organizzativa perfetta con il supporto di numerose associazioni del volontariato locale. Un evento davvero creato per le famiglie, non a caso i protagonisti dello spettacolo d’ apertura, una mamma e un papà con i due loro piccoli (la Famiglia Danzante, direttamente da Italia’s Got Talent) si sono esibiti con passi di danza coordinati all’unisono.