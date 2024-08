Occupano una casa Via Flaminia la polizia allontana tre giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) I poliziotti della squadra Volante sono intervenuti nei pressi di viaa seguito di una segnalazione che riferiva di un immobile occupato. Il proprietario ha chiesto l’intervento delladopo aver scoperto che nell’immobile erano presenti degli estranei. Tre le denunce. Entrati nell’edificio i poliziotti, al piano superiore, all’interno di una camera da letto, hanno trovato tre uomini. Interrogati sul perché si trovassero abusivamente all’interno dell’abitazione non hanno fornito alcuna valida spiegazione. Inoltre una delle finestre risultava aperta e con segni di forzatura, segno che era stata utilizzata per accedere abusivamente all’interno della villa. I tre uomini sono stati accompagnati in Questura dai poliziotti e identificati: si trattava di un italiano di 19 anni; un giovane di origine marocchina di 20 anni ed uno di origine tunisina di 22 anni.