Napoli la Venere degli Stracci lascia Piazza Municipio

La "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto, simbolo di rinascita e ostinata speranza, si appresta a lasciare Piazza Municipio dopo oltre cinque mesi di esposizione. La scultura troverà infatti una nuova collocazione in città, dopo un intervento di restauro e ripristino. La sede individuata dall'Amministrazione comunale è la Chiesa di San Severo al Pendino, tra i luoghi simbolo di Via Duomo, Strada dei Musei. Già protagonista di un'ampia azione di valorizzazione attraverso mostre d'arte contemporanea e interventi site-specific che l'animeranno per tutto il 2024, la Chiesa permetterà una regolare fruizione dell'opera, ribadendo il ruolo dell'arte pubblica come strumento di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale della città.