Il ponte su via Naviglio e via Cuscina va riqualificato | Pilastri di cemento e parapetti danneggiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) È destinato a essere sottoposto a un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza ilsu viae via, a Fabbrico. Emerge dalle informazioni recuperate dai consiglieri di opposizione del paese, guidati dal capogruppo Elisabetta Sala. "Nel cercare di dare risposte ai tanti fabbricesi che segnalano criticità, nelle scorse settimane abbiamo presentato richieste di accessi agli atti e interrogazioni scritte in merito ad alcuni problemi. Uno dei temi affrontati – dice la Sala – è ilsu viae via, accesso fondamentale per la viabilità in entrata ed uscita da Fabbrico che serve centinaia di cittadini e mezzi d’opera. Ilè ammalorato, condie ida tempo.