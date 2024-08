Il Geas Basket va a Cinisello al PalaAllende 8 stagioni Ma sogna una casa sua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024)Balsamo (Milano) – Ilgiocherà aBalsamo. La prima squadra, che milita nella massima serie, affronterà il nuovo campionato nel palazzetto di via XXV Aprile. Anzi, i prossimi campionati. Perché l’accordo sottoscritto con il Comune parla di “almeno 8sportive consecutive”, comunque “sino al termine della stagione 2031/2032”. Già a gennaio era uscita la notizia che il club rossonero fosse alla ricerca di un nuovo spazio per la serie A1. “Lasciare Sesto è stata una scelta obbligata, perché in città non abbiamo impianti con la capienza adeguata - spiega il presidente Carletto Vignati -. A noi serviva un campo e non è stato così facile trovarlo. Non ci sono tante strutture omologate nella provincia e quelle esistenti sono piene di società”.