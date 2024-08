Il cartellone di San Mauro Mare Si balla con Edmondo Comandini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) La prossima settimana Sansi prepara ad accogliere residenti e turisti con una serie di eventi imperdibili che animeranno le serate estive della località turistica. Domani serata dedicata al cinema all’aperto con Sonic, per la rassegna "Arena Film Festival". Per gli amanti della musica, martedì 20 appuntamento con la band "Opera d’autore", che proporrà musica italiana con qualche rivisitazione in chiave rock. La settimana prosegue con SanMarket, i mercatini artigianali del mercoledì sera. Giovedì 22 sono assicurate le risate con il comico Samuel il ventriloquo. Il weekend ha in serbo ancora tanti appuntamenti. Il primo di questi, venerdì 23 agosto, con l’orchestrache faràre con la sua musica dal vivo: liscio, balli di gruppo e tanto altro ancora.