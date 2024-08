Doppio colpo nel Maceratese Furti a Pro loco e bocciofila Un ascolano finisce nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Avevano forzato la porta laterale dellaMontecassianese e avevano arraffato bottiglie di alcolici e superalcolici. Non paghi, erano entrati anche nei locali della Prosenza però riuscire, in questo caso, a portare via niente. Stessa cosa al circolo Acli di Treia. Ma sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza un 58enne della provincia di Ascoli Piceno, italiano, e 34enne rumeno che abita in provincia di Teramo. Sono stati denunciati per furto e tentato furto. I fatti risalgono alla notte del 29 maggio scorso. Erano scattate subito le indagini da parte dei carabinieri di Montecassiano, sulmesso a segno allae su quello sfumato all’interno dei locali della Pro. Più danni – agli infissi per scassinare le serrature agli ingressi – che bottino. Le bottiglie avrebbero avuto un valore di qualche centinaio di euro.