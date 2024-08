Difficile trovare medici ma assistenza garantita 24 ore su 24

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) CASTIGLIONE DEL LAGO – Facendo riferimento a quanto segnalato dalla consigliera regionale del Pd, Simona Meloni la Usl precisa che sul territorio del Distretto del Trasimeno, così come negli altri Distretti, l’sanitaria vieneper l’intero arco della giornata (12 ore diurne e 12 notturne) e per tutti i giorni della settimana, attraverso:dina Generale e Pediatri di Libera Scelta, dal lunedì al venerdì, negli orari compresi tra le ore 8-12 e 16-20; Aft, aperti dalle ore 12 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle 14 il sabato e altri prefestivi (nei punti di Erogazione di Tavernelle, Castiglione del Lago e Magione);di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica, negli orari notturni ore 20-8; sabato, altri prefestivi e festivi ore 8-20.