Coldplay Music Of The Spheres è il più grande tour rock di tutti i tempi

(Di domenica 18 agosto 2024) Continua la cavalcata trionfale nel globo dei: la band britannica ha realizzato ilcon il maggior incasso di sempre.record per il: l’annuncio di Billboard Boxscore Secondo Billboard Boxscore, a partire da marzo 2022 il quartetto londinese ha guadagnato 945,700 milioni di dollari e venduto 8 millioni di biglietti, registrando il più alto incasso di sempre da 40 anni ovvero quando esiste il sistema di monitoraggio (Billboard Boxscore, ndr). Martin e soci hanno superato l’incasso del Farewell Yellow Brick Roaddi Elton John che con i suoi 328 live nei cinque anni on the road aveva portato a casa 939 milioni di dollari.