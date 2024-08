Cittadinanza | Conte ‘ius soli non ha numeri sinistra accetti ius scholae’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Non appare convincente una riforma” dei requisiti per l’acquisto dellaitaliana “basata sullo iuscome proposto dai partiti di. Una riforma del genere produrrebbe l?effetto di attribuire laa chi, anche occasionalmente, nasce su suolo italiano, senza alcuna considerazione per i necessari processi di integrazione. Il sistema complessivo ne uscirebbe completamente squilibrato. Ci ritroveremmo, infatti, a cumulare i due diversi modi di acquisto della(ius sanguinis e ius), mentre dito gli ordinamenti giuridici – per mantenere il giusto equilibrio – privilegiano l?uno o l?altro, salvo gli opportunimperamenti.